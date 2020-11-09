هالة السعيد: الرؤية الثقافية تستهدف إكساب المواطن القدرة على الاختيار الحر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الرؤية الاستراتيجية للثقافة تتمثل في بناء قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف وعدم التمييز.

وأضافت هالة السعيد، كما تستهدف الرؤية تمكين المواطن من الوصول إلي وسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق للتفاعل مع مُعطيّات عالمه المعاصر، و إدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، و إكسابه القدرة علي الاختيار الحر، وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة علي أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي.

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ولفتت السعيد أنه في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية، تهدف وزارة الثقافة إلي التركيز على عِدّة محاور رئيسة لتعظيم مستوى الخدمة الـمُقدّمة، ومنها تنمية الموهوبين والمبدعين في جميع المجالات، وزيادة أعداد المسابقات الفنية، الاهتمام بالدورات التدريبية للعاملين لرفع مستوى الخدمة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: هذا بالإضافة إلى زيادة أعداد المهرجانات والفعاليّات الثقافية ومدّها للمُدُن المصرية المختلفة بالمحافظات وذلك لتفعيل الخدمة الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.