برلماني: سيناء من أهم الكنوز المصرية.. وتطويرها ضروري

علق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على توجيهات الرئيس السيسي بشأن دعم المجتمع السيناوي من كافة الجوانب في اطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء، علاوة على تكثيف التواصل المباشر مع المواطنيين في المناطق المستهدفة بالمشروعات في سيناء، قائلا "سيناء كنز من الكنوز المصرية التي يجب الاعتناء بها وتطويرها في الفترة المقبلة".





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك ضرورة ملحة للوقوف على ما تحتاجه سيناء حتى يتم تطويرها، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية تساعد الدولة في القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره علاوة على النهوض بالمجتمعات البدوية التي تشكل نسبة كبيرة من سكان سيناء.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي أمر في غاية الأهمية؛ لأنه يساعد الدولة في وضع خطة تتماشى مع مصلحة اهالى المحافظة، مشيرا إلى أن تنمية سيناء ستتحقق في القريب العاجل.





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بان تهدف التجمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء الي دعم المجتمع السيناوي تنمويًا من كافة الجوانب في اطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء، وبحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمراني وسكني متكامل الأركان الخدمية من طرق ومحاور وامدادات طاقة وشبكات ري لزراعة واستصلاح الاراضي.





كما وجه الرئيس السيسي في ذات السياق بتكثيف التواصل المباشر مع المواطنيين في المناطق المستهدفة بالمشروعات في سيناء لإقامة حوار مجتمعي معهم يسهم في بلورة افضل السيناريوهات الانشائية لتلك التجمعات البدوية طبقًا لمتطلبات واحتياجات المواطنين الفعلية.