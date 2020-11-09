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حوادث

الإدارية العليا: عدم الاختصاص بتعيين أستاذة جامعية رئيس لقسم الدراما بكلية الآداب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها نظر الدعوى المقامة من استاذة جامعية بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها قائما بأعمال رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بإحدي الجامعات، وقررت المحكمة إحالته لمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.

وقضت بإلغاء قرار مجازاة أستاذة جامعية بعقوبة اللوم كانت تعمل رئيسا لقسم الدراما والنقد المسرحي ورئيس قسم اللغة الفرنسية سابقًا بإحدى الجامعات، وتعمل حاليًا أستاذ متفرغ بذات القسم، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم تعيين أحد المتقدمين لشغل وظيفة، لبطلان التحقيق معها.

وأكدت المحكمة بشأن إحالة الطلب الثانى الاختصاص، أن هذا القرار لا يتضمن ثمة جزاء تأديبي من الجزاءات التي تملك توقيعها السلطة المختصة في قانون تنظيم الجامعات على الأساتذة المتفرغين بالجامعة، وبالتالي لا تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعن عليه، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.

أما بشأن العقاب الواقع عليها؛ ثبت للمحكمة أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها، تم بمعرفة أستاذ متفرع بقسم فلسفة القانون، وتاريخه بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ومن ثم فان التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور مع الطاعنة يكون وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرعين، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه والمستند إلى هذا التحقيق مشوبا بالبطلان، الأمر الذي يتعين معه إلغاء مجازاتها بعقوبة اللوم.

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