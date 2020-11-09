الإدارية العليا: عدم الاختصاص بتعيين أستاذة جامعية رئيس لقسم الدراما بكلية الآداب

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها نظر الدعوى المقامة من استاذة جامعية بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها قائما بأعمال رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بإحدي الجامعات، وقررت المحكمة إحالته لمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.





وقضت بإلغاء قرار مجازاة أستاذة جامعية بعقوبة اللوم كانت تعمل رئيسا لقسم الدراما والنقد المسرحي ورئيس قسم اللغة الفرنسية سابقًا بإحدى الجامعات، وتعمل حاليًا أستاذ متفرغ بذات القسم، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم تعيين أحد المتقدمين لشغل وظيفة، لبطلان التحقيق معها.





وأكدت المحكمة بشأن إحالة الطلب الثانى الاختصاص، أن هذا القرار لا يتضمن ثمة جزاء تأديبي من الجزاءات التي تملك توقيعها السلطة المختصة في قانون تنظيم الجامعات على الأساتذة المتفرغين بالجامعة، وبالتالي لا تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعن عليه، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.



