خوفا من كورونا.. تعليمات رسمية بمنع دخول المدارس والإدارات التعليمية إلا بـ الكمامة

أصدر خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الموجودة بالمحافظة، تنبه على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، "يمنع منعا باتا الدخول إلى المدارس أو الدواوين الخاصة بالإدارات التعليمية وكذلك ديوان مديرية تعليم الجيزة من دون ارتداء الكمامات".





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ونوه "حجازي"، بأن تنفيذ التعليمات مسئولية مديري عموم الإدارات بمديرية تعليم الجيزة، ومديري الإدارات التعليمية، محذرًا من يخالف ذلك بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.





وكانت مدارس جمهورية مصر العربية تلقت عددا من التعليمات الصحية الصادرة عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بخصوص الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها مع المخالطين لحالات كورونا الإيجابية أو المحتملة في المدارس.





وتمثلت الإجراءات الوقائية الموصى بها في:





* يتم تعريف المخالط للحالة الإيجابية على أنه أي شخص على إتصال مباشر بحالة محتملة أو مؤكدة لفترة أكثر من 15 دقيقة ومسافة أقل من متر ونصف بدون إلتزام الشخص المريض أو المخالط له بارتداء الكمامة.





* يتم تنفيذ الإجراءات التالية على المخالط لحالة إيجابية مؤكدة أو محتملة:





- إذا كانت المخالطة بالمنزل يتم تطبيق إجراءات العزل على الطالب أو المدرس منزليا لمدة 14 يوم مع المتابعة اليومية.

- إذا كانت المخالطة بالمدرسة لطالب أو مدرس لا يتم العزل ولكن يتم المتابعة اليومية من الزائرة الصحية والإدارة الصحية.

- ويتم تطبيق إجراءات غلق الفصول أو المدارس في حالة ظهور حالات إيجابية ظهرت بين الطلاب طبقا لما ورد من تعليمات.





* وفي حالة ظهور حالة ايجابية بين المدرسين يتم اتباع الآتي :





- الإبلاغ الإلكتروني فوريًا





- عزل المدرس بذاته كونه حالة إيجابية أو محتملة





- متابعة المخالفين بالمدرسة دون عزل منزلي بواسطة الزائرة الصحية وهم : الزملاء المدرسين ، أو الموظفين المشتركين معه في نفس الغرفة الإدارية بالمدرسة ... و طلاب الفصل أو الفصول الذين يقوم بالتدريس لهم .. وطلاب مجموعات التقوية بالمدارس والذين يقوم بالتدريس لهم





- وتقوم الإدارة الصحية بمتابعة المخالطين بالمنزل يوميا مد 14 يومًا.



