خوفا من كورونا.. تعليمات رسمية بمنع دخول المدارس والإدارات التعليمية إلا بـ الكمامة

أصدر خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الموجودة بالمحافظة، تنبه على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، "يمنع منعا باتا الدخول إلى المدارس أو الدواوين الخاصة بالإدارات التعليمية وكذلك ديوان مديرية تعليم الجيزة من دون ارتداء الكمامات".
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ونوه "حجازي"، بأن تنفيذ التعليمات مسئولية مديري عموم الإدارات بمديرية تعليم الجيزة، ومديري الإدارات التعليمية، محذرًا من يخالف ذلك بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وكانت مدارس جمهورية مصر العربية تلقت عددا من التعليمات الصحية الصادرة عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بخصوص الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها مع المخالطين لحالات كورونا الإيجابية أو المحتملة في المدارس.
وتمثلت الإجراءات الوقائية الموصى بها في:
* يتم تعريف المخالط للحالة الإيجابية على أنه أي شخص على إتصال مباشر بحالة محتملة أو مؤكدة لفترة أكثر من 15 دقيقة ومسافة أقل من متر ونصف بدون إلتزام الشخص المريض أو المخالط له بارتداء الكمامة.
* يتم تنفيذ الإجراءات التالية على المخالط لحالة إيجابية مؤكدة أو محتملة:
- إذا كانت المخالطة بالمنزل يتم تطبيق إجراءات العزل على الطالب أو المدرس منزليا لمدة 14 يوم مع المتابعة اليومية.
- إذا كانت المخالطة بالمدرسة لطالب أو مدرس لا يتم العزل ولكن يتم المتابعة اليومية من الزائرة الصحية والإدارة الصحية.
- ويتم تطبيق إجراءات غلق الفصول أو المدارس في حالة ظهور حالات إيجابية ظهرت بين الطلاب طبقا لما ورد من تعليمات.
* وفي حالة ظهور حالة ايجابية بين المدرسين يتم اتباع الآتي :
- الإبلاغ الإلكتروني فوريًا
- عزل المدرس بذاته كونه حالة إيجابية أو محتملة
- متابعة المخالفين بالمدرسة دون عزل منزلي بواسطة الزائرة الصحية وهم : الزملاء المدرسين ، أو الموظفين المشتركين معه في نفس الغرفة الإدارية بالمدرسة ... و طلاب الفصل أو الفصول الذين يقوم بالتدريس لهم .. وطلاب مجموعات التقوية بالمدارس والذين يقوم بالتدريس لهم
- وتقوم الإدارة الصحية بمتابعة المخالطين بالمنزل يوميا مد 14 يومًا.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة متفهمة جدا مخاوف الأهالي على أبنائهم الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس.
وقال وزير التربية والتعليم "نطمئن جميع أولياء الأمور أن هناك إجراءات احترازية غير مسبوقة تطبق في جميع مدارس الجمهورية".
وأضاف أنه وفقا لتقارير وزارة الصحة ، فهناك 14 محافظة في مصر لم يتم رصد أي حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد بمنشئآتها التعليمية منذ بدء الدراسة .
وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد إصابات كورونا المرصودة بالمنشآت التعليمية حتى الان ، 49 إصابة من اجمالي 25 مليون يتحركون داخل منظومة التربية والتعليم
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن أعلى عدد من الاصابات التي تم رصدها ، يتركز في محافظة القاهرة حيث تم رصد 19 اصابة كورونا ، بينما توجد محافظات تم رصد حالة واحدة في كل منها كما يلي (واحدة في بني سويف ، واحدة في قنا ، و واحدة في المنيا ، و واحدة في بورسعيد ، وواحدة في الغربية )
وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذه الأرقام مطمئنة جدا، وجميع الإصابات هي إصابات بلا أعراض خطيرة ويتعافى أصحابها بسهولة.
وشدد وزير التربية والتعليم، على أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة فتح المدارس لأن ليس بها خطورة، حيث تم التأكيد على أن نسبة الاصابة بكورونا بين الأطفال 0.05%.
وقال وزير التربية والتعليم إنه مع ذلك نحن في مصر اتخذنا حلولا احترازية لطمأنة أولياء الأمور القلقين، مثل (تباعد اجتماعي – تقليل عدد ايام الدراسة في المدارس – توفير مصادر تعلم عن بعد ).