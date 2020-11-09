أهالي وردان في منشأة القناطر يستغيثون من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي

استغاث المواطن جمال حمدان ، من أهالى وردان التابعة لمدينة منشأة القناطر محافظة الجيزة، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى.





وقال فى رسالته: ان الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى للوحدة المحلية، ليتم حل مشكلة مياه الصرف الصحي التي تغرق القرية ما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى.





وناشدوا المسئولين بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع لأنهم غير قادرين على مباشرة عملهم أو الانتقال في الشوارع .





أقراء ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.