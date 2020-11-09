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اقتصاد

بسبب فيروس كورونا.. تراجع أسعار المنتجين خلال الفترة من فبراير-أبريل 2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

شهد معدل تغير أسعار المنتجين تدهور مستمر خلال الفترة فبراير-أبريل 2020 مسجلا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8 % في نهاية الفترة، جاء ذلك وفقا لدراسة اجرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



 وتشمل الدراسة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات
السلعية غير البترولية.

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 وأوضحت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر وخدمات الغذاء والإقامة بنسب 4.5 % و67.7 % و8.1 %، على التوالي.


ويُلاحظ أن تأثير كوفيد-19 على معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين محدود إذا ما قورن بأثر الجائحة على معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين.

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