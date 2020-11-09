الهيئة الوطنية: إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات 15 نوفمبر.. وتحذير من نشر أو إعلان أي نتائج غير رسمية

انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير لانتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

إعلان النتيجة يوم 15 نوفمبر

تحذير وسائل الإعلام من نشر أي نتائج غير رسمية













بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير لانتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم إعلان نتيجة الانتخابات بالنسبة للمرحلة الثانية في موعد أقصاه 15 نوفمبر، وفي حال الإعادة تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية في موعد أقصاه ١٤ ديسمبر المقبل.





حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات أي جهة إعلامية كانت أو غيرها من الجهات من نشر أو إعلان أي نتائج لانتخابات مجلس النواب في مرحلتيها الأولى والثانية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها الجهة الوحيدة المنوطة بها إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنه يحظر على وسائل الإعلام إعلان اي نتائج ، تطبيقًا لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.





وبدأت اللجان الفرعية، فى تمام الساعة التاسعة أمس، فى فرز الأصوات لإرسالها إلى اللجان العامة؛ لتقوم بدورها، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض لإعلان النتيجة.





وشهدت اللجان، إقبالا كبيرا من الناخبين، وسط إجراءات احترازية كبيرة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما شهدت اللجان تواجدًا أمنيًا، وسط انتشار موظفين بالهيئة الوطنية لتنظيم صفوف الناخبين لمنع التكدس، والتأكيد على ارتداد الناخبين كمامة والالتزام بإجراءات الوقاية داخل وخارج اللجان.





وجرت الانتخابات فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





وانطلقت الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعدا، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 16 مقعدا.





وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون فى 10 دوائر مخصص لها 21 مقعدا، وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 11 مقعدا، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون فى 8 دائرة مخصص لها 21 مقعدا.





وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون فى 7 دوائر مخصص لها 14 مقعدا، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحا يتنافسون فى 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد، وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد.





وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان.





وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقلا و5 من الأحزاب.





أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتين إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتين وذلك للفوز بـ100 مقعد، والثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز بـ42 مقعدا.



