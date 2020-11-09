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تعليم

فتح باب التقدم لدعم الكتاب الجامعي بزراعة عين شمس.. بعد غد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.

وأضاف وكيل زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه تم  الاعتماد علي  تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.


وأشار الي أنه فتح باب التقدم لدعم الكتاب الجامعي حتى يوم 18 _11_2020 وعلى الطلاب الراغبين سرعة التقدم لادارة رعاية الشباب بالكلية. 

جدير بالذكر أن أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس شارك في المؤتمر الدولي الأول للحزام والطريق - حول التنمية الخضراء،  الذي نظمته جامعة الشعب الصينية أكبر جامعة حكومية للحزب الحاكم بجمهورية الصين الشعبية. 

وخلال المؤتمر الذي شارك به ممثلون من مختلف الدول الواقعة على خارطة الحزام والطريق والبالغ عددها 64 دولة ، أكد أ.د. محمود المتيني في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضرورة العمل المشترك لمواجهة مختلف الأزمات البيئية وتحديات التنمية المستدامة، لافتًا أن الوضع الراهن يضع مسئولية كبرى على الأجيال الحالية من أجل ترك بيئة أفضل لأجيال المستقبل. 

وأفردت وسائل الإعلام الصينية ومواقع الجامعات  تغطية واسعة لمشاركة رئيس جامعة عين شمس في المؤتمر خاصة في ظل دخول مبادرة الحزام والطريق عامها السابع.

يذكر أن جامعة عين شمس تعد الأولى إفريقيًا والثانية عالميًا التي وقع عليها اختيار جمهورية الصين الشعبية لتكون مقرًا لتأسيس مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير.

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