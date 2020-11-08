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مستشار حملة ترامب الأسبق يفجر مفاجأة عن منظم انتخابات بايدن ..فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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إسراء صبري

قال وليد فارس، مستشار الحملة الانتخابية الأسبق لدونالد ترامب، إنه من الأفضل لترامب أن يعيد صياغة حديثه ويقوله باتزان، ولكن رده جاء نتيجة ما تقوم به المعارضة من شتائم وتعليقات سيئة، معقبا:الإعلام الدولي لم يكن مرحبا بسياسات الرئيس ترامب.

 

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك تاريخين مهمين خلال الفترة القادمة وهم منتصف ديسمبر وهو قرار المحكمة بصحة الانتخابات من عدمها، معقبا: بايدن رئيس منتخب حتى تثبيته لكن ما تنتظره حملة ترامب أن بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا أن تتدخل حتى يتمكن المجمع الانتخابي من إلغاء هذه الأصوات ويعطيها لترامب.

 

وأكمل: بناء على الخبرة أقول إن إذا كان لفريق ترامب حجج وإثباتات موجودة فإن المحكمة ستتحرك، أما إذا كانت هذه الإثباتات ضعيفة أو غير موجودة فسيكون بايدن الرئيس.

 

وأضاف أن إخفاق ترامب ليس سياسيا فقط لأنه من يدعم ترامب لو حصلت كورونا وعواصف وزلازل سيستمر في دعمه، والذين يدعمون بايدن نفس الشيء، معقبا: سبب خسارة ترامب حملته، لأنهم لم ينظموا أنفسهم بالطريقة التي نظم بها بايدن حملته.

 

وتابع: "من يجب أن يتم تهنئته أوباما لأنه هو مهندس حملة بايدن ومعروف عنه أنه تنظيمي بامتياز".

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