أذربيجان تؤكد سيطرتها بالكامل على مدينة شوشا بإقليم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة شوشا الاستراتيجية في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع الجانب الأرمني.









وقالت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد - إن إعلان الطرف الأرمني عن استعادته السيطرة على شوشا ثانية أكبر مدن قره باغ، تضليل إعلامي يهدف إلى تهدئة الرأي العام المحلي.







