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أخبار البلد

انتخابات النواب المرحلة 2| غرفة عمليات القومى للمرأة تتلقى 51 شكوى واستفسارًا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:06 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
واصل المجلس القومي للمرأة دوره في متابعه سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، والتى عقدت خلال يومي7-8 نوفمبر  الجاري ، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفرق المتابعين المحليين بالمحافظات.


واعلنت أمل عبد المنعم مديرة غرفة العمليات المركزية بالمجلس عن تلقى غرفة العمليات 51 شكوى واستفسارا على مدار يومي الانتخابات ، تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية.


 واشارت مديرة الغرفة  الى أن أغلب الشكاوى جاءت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم افادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات ، كما وردت طلبات بالعمل على تغيير المقرات الانتخابية مستقبلا نظرا لبعدها عن محل الاقامة ، وقد تم رفع الطلبات على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لرئاسة الوزراء، الى جانب تلقي بعض الشكاوى  المتعلقة بتجاوزات انتخابية فردية مختلفة بمحيط المقار الانتخابية فى بعض المحافظات،  وتم التواصل مع غرف عمليات المحافظين، وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء وتم التدخل  لحل هذه الشكوى على الفور .

وخلال المتابعة الميدانيه لفرق المتابعين المنتشرين بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات  وهم (13) محافظة ،  تم رصد تصدر المرأة المشهد الانتخابي بأغلب المحافظات خلال اليومين  رغم التقلبات الجوية ،بالاضافة الي التزام اللجان الانتخابية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد، و توفير تغطية أمنية محكمة بالمقرات الانتخابية ، وتواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية ، هذا الى جانب استجابة الجهات المعنية للشكاوى والبلاغات بشكل فورى وازالة العقبات امام الناخبين.


يذكر أن غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة  عملت على مدار يومى  خلال المرحله الثانية من الانتخابات طوال فترة التصويت وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى الشكاوى والبلاغات التي تواجه السيدات اثناء سير العملية الانتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات ، وغرفة عمليات مجلس الوزراء ، بالاضافة الى غرف عمليات المحافظين.،  كذلك المساعدة في الاستعلام الفوري عن اللجان والمقرات الانتخابية للناخبين والناخبات ،والمتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية ومدى انضباطها من خلال المتابعين المحليين بكافة محافظات المرحلة الثانيه التى يجرى بها الانتخابات ، هذا بالإضافة الى الرصد الاعلامى لما يتم تداوله من اخبار  وعقبات تعوق الناخبين من الادلاء باصواتهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتحقق من صحتها وعمل الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه الناخبين والناخبات.

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