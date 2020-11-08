حماية المستهلك: غرامة تصل لـ2 مليون جنيه في حالة الترويج لتخفيضات وهمية.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل دائما على توعية المواطنين بحقوقهم في مواصفات السلع التي يقومون بشرائها، مشيرا إلى أنه يجب على المواطنين أخذ فاتورة شراء.





وأضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الجهاز وجه تحذير للتجار وأصحاب المحال التجارية من خداع المواطنين ورفع الأسعار وعدم إعطاء المواطنين فاتورة شراء.





وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن بعض الشركات والمحال تستغل التخفيضات المقررة في جمعة "بلاك فريداي"، موضحًا أن التخفيضات بدأ يستغلها بتخفيضات غير حقيقة من خلال جذب المستهلكين من خلال إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل وغيرها.



