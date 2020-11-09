رياح التغيير تهب من واشنطن على إسرائيل.. هزيمة ترامب توجه ضربة قاسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.. وسياسات بايدن تجاه طهران تهدد وجود تل أبيب

- نتنياهو آخر سياسي إسرائيلي يوجه التهنئة لـ بايدن

- بعد ترامب.. نتنياهو يقدم نفسه في دور المدافع الوحيد عن إسرائيل في مواجهة جموح إيران

- في عهد بايدن.. نتنياهو قد يواجه حربا ضد الإيرانيين بمفرده





رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو آخر سياسي إسرائيلي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطي جو بايدن، بعد أن أعلنت الشبكات الأمريكية أنه أصبح الرئيس 46 في تاريخ الدولة.





ويأتي ذلك لمخاوف إسرائيل والحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، من أنه بتولي بايدن، فمن المحتمل أن يغير النهج تجاه إيران وبرنامجها النووي، الذي يعتبر تهديدًا لإسرائيل.





ونتنياهو، بدوره، قد يستغل هذه الفرصة ليقدم نفسه على أنه القائد الوحيد الذي يمكنه الدفاع عن الدولة اليهودية في مواجهة الجموح الإيراني.

وقال في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، "جو لدينا علاقة شخصية طويلة ودافئة لما يقرب من 40 عامًا، وأنا أعرفك كصديق عظيم لإسرائيل، إنني أتطلع إلى العمل مع كلاكما لتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل".



وعلى الرغم من أن السباق على البيت الأبيض لم ينته رسميًا، فقد حذرت وسائل الإعلام الإسرائيلية من أنه إذا انتهى الأمر بخسارة ترامب، فإن هزيمته ستوجه ضربة قاسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويُزعم أن نتنياهو لم يعد لديه تلك العلاقة الحميمة التي تربطه بترامب ومن غير المحتمل أن يكون لديه كتف يعتمد عليه عند التعامل مع عدد من القضايا الملحة.





وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية في تغريدة جديدة "من أجل الصداقة التي أظهرتموها لي ودولة إسرائيل شخصيًا، للاعتراف بالقدس والجولان، وللوقوف في وجه إيران، ومن أجل اتفاقيات السلام التاريخية، ولإيصال التحالف الأمريكي الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة".





على الرغم من أن بايدن صرح في عدد من المناسبات أن دعمه لإسرائيل "لا يتزعزع" ، فمن المرجح أن تقول سياساته في المنطقة خلاف ذلك.



على الجبهة الفلسطينية، من المتوقع أن يستأنف المساعدة للسلطة الفلسطينية التي أوقفها ترامب في عام 2018.

ويُزعم أنه مستعد لإعادة فتح البعثة في واشنطن التي أغلقتها الإدارة الحالية ومن المرجح أن ينشئ قنصلية في القدس الشرقية، وتعويض السفارة الأمريكية في غرب المدينة.

ومع الإيرانيين، من المقرر أن يتخذ بايدن وإدارته نهجًا مختلفًا عن الخط المتشدد الذي يتبعه ترامب.

وقد يتم رفع العقوبات الشديدة وقد تجد واشنطن نفسها جالسة مع الجمهورية الإيرانية لإجراء محادثات، وهو الأمر الذي سيسمح لطهران في النهاية بمواصلة بناء مفاعلاتها النووية وشيء من المرجح أن يبقي نتنياهو متيقظًا.





وهذا أيضًا شيء قد يبقيه في منصبه. على مر السنين ، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي ، الذي يوصف في إسرائيل بـ "السيد المدافع" ، يردد الشعار القائل بأن طهران تعمل على تطوير أسلحة دمار شامل (الادعاءات التي ينفيها الإيرانيون) وأنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع منهم من تحقيق هذا الهدف.

في عهد ترامب ، حصل على الكثير من الدعم.

ولم تكتف واشنطن بالانسحاب من المحادثات النووية مع إيران، لقد خنق الجمهورية الإيرانية وحليفها حزب الله ، الميليشيا الشيعية في لبنان ، بعدد من العقوبات التي لا تزال سارية على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

والآن، مع احتمال أن تكون فترة ولاية ترامب الثانية غير مرجحة أكثر من أي وقت مضى، سيحتاج نتنياهو إلى محاربة الإيرانيين بمفرده وهذا شيء من المحتمل أن يستفيد منه إذا انتهى الأمر بإسرائيل إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى.

والمزاج السائد في إسرائيل هو أن جولة أخرى من الانتخابات على الأبواب.

وظهرت تشققات في الائتلاف الحاكم في البلاد منذ لحظة إنشائه في نهاية أبريل.

ولقد أدى الوباء المستشري، الذي أودى بحياة أكثر من 2600 شخص وتسبب في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إلى تفاقم الوضع ، حيث أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هذه القضايا لن يتم التغلب عليها.

وفرص نتنياهو الحالية في الفوز بهذه الانتخابات، إذا انتهى بها الأمر، لا تبدو جيدة.

ويشير استطلاع حديث أجرته القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، فإن رئيس الوزراء سيحصل على 28 مقعدًا فقط من أصل 120 مقعدًا في البرلمان، وهو انخفاض حاد عن 36 مقعدًا حصل عليها في مارس.

وشعبية رئيس الوزراء الاسرائيلي هي أيضا موضع تساؤل، فقد وجد الاستطلاع نفسه أن 32 بالمائة ممن سُئلوا ما زالوا يرون أنه لائق لهذا المنصب، لكن منافسه نفتالي بينيت يقترب، وحصل على موافقة 28 بالمائة من المستجيبين.

القليل جدًا يمكن أن يساعد في تعزيز تقييمات نتنياهو على خلفية ثلاث قضايا فساد وسوء تعامله المزعوم مع جائحة فيروس كورونا، لكن نتنياهو معروف بقدرته على إعادة اكتشاف نفسه واستخدام بطاقة الدفاع عند الحاجة.

ولقد فعلها في الماضي، في عام 1996، تم انتخاب نتنياهو لأنه وعد بوضع حد للإرهاب الفلسطيني الهائج وبطرق عديدة حقق هذا الهدف.

وبعد سنوات، في عام 2009، أعيد انتخابه جزئيًا بسبب الصواريخ التي كانت تنطلق من غزة وجزئيًا بسبب التهديد الصادر عن حزب الله، واليوم ، إذا تم وضعه في الزاوية، فقد يفعل ذلك مرة أخرى - إذا كان الشخص التهمة في البيت الأبيض أقل ودية لإسرائيل.



