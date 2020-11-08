خالد عكاشة يكشف دلالة مشاركة أهالي شمال سيناء الكثيفة في انتخابات النواب

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إقبال أهالي شمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب دليل على إيمانهم بأهمية العملية السياسية.





وأضاف عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" اهالي شمال سيناء انخرطوا في تنافس سياسي حقيقي".





وتابع:" هناك جهد أمني فائق وحرص من الدولة على تأمين كل مواطن في شمال سيناء للإدلاء بصوته داخل المقار الانتخابية ".





وأكمل الدولة المصرية حريصة على احترام كل صوت داخل محافظة شمال سيناء، وهناك مواطن يؤمن بالعملية السياسية وشعوره بأهمية المشاركة السياسية لصناعة المستقبل".