من داخل المستشفى.. تبون يتحدث للجزائريين عن إصابته بـ كورونا

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برسالة إلى شعبه، من داخل المستشفى الألماني الذي يخضع فيه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.









وأعرب تبون عن بالغ شكره، للشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول رئيسه، حسبما ذكرت شبكة "النهار" المحلية.









وقدر الرئيس "عاليا دعوات الشعب الجزائري له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة النابعة من أصالة ونبل مواطنينا".









وطمأن تبون الشعب الجزائري بأن وضعه الصحي في تحسن.









وأعرب الرئيس عن امتنانه لملوك ورؤساء الدول والحكومات والهيئات والمنظمات الدولية الذين اطمأنوا عليه وتمنوا له الشفاء العاجل.







