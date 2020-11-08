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فن

دوللي شاهين تتعرض للهجوم بسبب إطلالتها الجريئة.. شاهد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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سيد احمد
تعرضت الفنانة دوللى شاهين لهجوم من متابعيها؛ بسبب نشرها عدة صور تتسم بالجرأة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت دوللي شاهين، على الصور، معلقة "لا استطيع الحصول على يكفي".

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يذكر أن الفنانة دوللي شاهين قررت الانسحاب نهائيا من لجنة تحكيم ملكة جمال مصر للعام 2020 بسبب سوء التنظيم.

وحضرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بالفعل إلى الحفل كعضو لجنة تحكيم، وقامت بغناء أغنيتين "الحاجة داعيالك" و"أنا زي أي بنت" مجاملة منها للمسابقة، ولكنها فوجئت عند انتهائها بسوء التنظيم؛ فقررت الانسحاب من اللجنة نهائيا.

وحاول المنظمون الاعتذار لها وإرضاءها ولكنها رفضت العودة، مؤكدة أنها اتخذت قرارها ولن تعود عنه واعتذرت لجميع الصحفيين الموجودين الذين كانوا بانتظارها للتسجيل معها.

دوللي شاهين تتعرض للهجوم بسبب إطلالتها الجريئة.. شاهد

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