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اقتصاد

بسبب كورونا.. 0.6% انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2019 /2020 بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن مثيله عام 2018/2019 حيث سجل 5% في 2019/2020 مقابل 5.6% عام 2020.

جاء ذلك وفقا لدراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.

ويلي ذلك، بيان لآثار الجائحة على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال تَعَقُب حركة مؤشرات الإنتاج الكلي  والرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ومؤشر مديري المشتريات فضلًا عن تتبع التغيرات في  مستوى النشاط الاقتصادي لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية الأسمنت وحديد التسليح والسكك الحديدية وقناة السويس والسياحة، وكذلك صافي الاحتياطات كمؤشر من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأخيرًا التأثير على أداء البورصة.

 

وتشير الدراسة إلى التطورات الحالية التي شهدتها أهم تلك المؤشرات عقب انحسار ذروة المرض، وذلك وفقًا لأحدث بيانات رسمية متاحة.

وشهدت الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريبًا من شهر يونيو 2020 نموًا في معدل حدوث الإصابات المؤكدة. في حين شهد الأسبوع الأخير من يونيو 2020 انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض، وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19.

 

قبل ذروة الجائحة نحو 5.3% يومًا، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يومًا، وبعد تجاوز الذروة حتى الآن نحو  -3.0%، كما بلغ تقدير فترة النصف - والتي تقيس عدد الأيام التي ينخفض فيها المعدل التراكمي للإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار النصف - حوالي 22.9 يوم.

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