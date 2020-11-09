AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ بورسعيد:اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات البرلمانية أكثر كثافة.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة كانت نموذجا مختلفا لباقي محافظات الجمهورية في نسبة مشاركة المواطنين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف «الغضبان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن نسبة إقبال المواطنين علي الادلاء بأصواتهم في الانتخابات كانت عالية، موضحا أنه لم يكن هناك أي خروقات للعملية الانتخابية في اليومين.

وتابع محافظ بورسعيد، أن كان هناك منظومة متكاملة بين مديرية أمن بورسعيد والصحة والتربية والتعليم والمحليات لتوفير جميع سبل الراحة في العملية الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن أعداد الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية 2020 فاق الـ 115 ألف صوت، مشيرا إلي أن عدد المرشحين 50 مرشح علي دائرتين.

وأشار إلى أنه تم توفير جميع الامكانيات في اللجان وتم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد اليوم الاول لانتخابات النواب| انتظام عملية التصويت واشادات من منظمات المراقبة.. والهيئة الوطنية: لا خروقات.. ونادى القضاه: لم نتلق أى شكاوى

اقبال كثيف على مدرسة المحافظة على القرآن الكريم للتصويت في انتخابات النواب 2020

الغضبان يبحث استعدادات محافظة بورسعيد لانتخابات مجلس النواب

شعراوي: محافظات المرحلة الثانية تنهي استعداداتها للانتخابات البرلمانية يومي السبت والأحد المقبلين

محافظ بورسعيد: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات النواب

شعراوي يتابع الانتخابات البرلمانية من غرفة عمليات التنمية المحلية

ترشيحاتنا

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا

فستان أحمر جريء .. بشرى تثير الجدل بأنوثتها |صور

شكله تاسع أو عاشر.. أحمد موسى: مرتضى منصور قد لا يتمكن من الإعادة

منع إقامة الحفلات والأفراح في الفترة المقبلة.. لجنة كورونا تحسم الجدل

5 ملايين دولار.. محمد فاروق يكشف عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك

هل يجوز للطبيب في عزل كورونا الصلاة بدون طهارة؟ الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رفضها إعداد الإفطار.. أمريكي يقتل حبيبته ووالدتها وشقيقتها.. تفاصيل

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد