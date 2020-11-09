محافظ بورسعيد:اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات البرلمانية أكثر كثافة.. فيديو

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة كانت نموذجا مختلفا لباقي محافظات الجمهورية في نسبة مشاركة المواطنين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.





وأضاف «الغضبان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن نسبة إقبال المواطنين علي الادلاء بأصواتهم في الانتخابات كانت عالية، موضحا أنه لم يكن هناك أي خروقات للعملية الانتخابية في اليومين.





وتابع محافظ بورسعيد، أن كان هناك منظومة متكاملة بين مديرية أمن بورسعيد والصحة والتربية والتعليم والمحليات لتوفير جميع سبل الراحة في العملية الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.





وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن أعداد الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية 2020 فاق الـ 115 ألف صوت، مشيرا إلي أن عدد المرشحين 50 مرشح علي دائرتين.



