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اقتصاد

انخفاض الجنيه المصري خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020.. تفاصيل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

شهد الجنيه المصري انخفاضًا خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020 بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل  المثال انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4 % في نفس الفترة.

جاء ذلك وفقا لدراسة اجرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.

ووفقا للدراسة تفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية...الخ، مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

 

 

وتشير الدراسة إلى التطورات الحالية التي شهدتها أهم تلك المؤشرات عقب انحسار ذروة المرض، وذلك وفقًا لأحدث بيانات رسمية متاحة.

وشهدت الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريبًا من شهر يونيو 2020 نموًا في معدل حدوث الإصابات المؤكدة. في حين شهد الأسبوع الأخير من يونيو 2020 انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض، وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19.

 

قبل ذروة الجائحة نحو 5.3% يومًا، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يومًا، وبعد تجاوز الذروة حتى الآن نحو  -3.0%، كما بلغ تقدير فترة النصف - والتي تقيس عدد الأيام التي ينخفض فيها المعدل التراكمي للإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار النصف - حوالي 22.9 يوم.

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