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تكنولوجيا

حول صورتك لكارتون.. تعرف على أفضل تطبيقات التعديل على الصور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
تعرف على أفضل تطبيقات
تعرف على أفضل تطبيقات التعديل على الصور
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ندى على
تعتبر تطبيقات الكاميرا  والتعديل على الصور من أكثر التطبيقات استخدامها، وتحميلا من على متاجر تطبيقات جوجل وآبل، حيث تستخدم العديد من الفلاتر المختلفة، والصور المضحكة والفكاهية، بالإضافة إلى الصور الكارتونية، كما تتميز هذه التطبيقات بوجود عدد من الأدوات المختلفة لضبط نسبة سطوع الضوء والتحكم فى الصورة والألوان وغيرها. 

وبحسب موقع  Filmora فإن هناك عدد كبير من التطبيقات الذى يستطيع تحويل صور المستخدمين لكارتون، بالإضافة إلى تحويل الصور إلى صور لقرون وأزمان مختلفة، مع إضفاء الجانب الكوميدى عليها، ومن هذه التطبيقات: 


تطبيق Google Arts & Culture

هو أيضا من بين أبرز التطبيقات التى شاع استخدامها في الفترة الأخيرة، لأنه يوفر جولة مجانية في أشهر متاحف العالم، ولأنه يحتوي على وظيفة تظهر لك من يشبهك من الأعمال الفنية.

تطبيق  Prisma

يعتبر تطبيق  Prisma من التطبيقات المشهورة على نطاق واسع، حيث  أنه التطبيق الأكثر استخداما لاستخدامه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، حيث يمكن لـ Prisma تحويل صورك إلى كاتون أو لوحات، كما يمكنك الحصول على صور على طراز عصر النهضة، إلى جانب ذلك ، لدي التطبيق الآن أكثر من 300 فلت، ويمكنك أيضًا من ضبط التعريض والحدة والتباين والسطوع لجعل صورك أكثر كمالا، كما يمكنك أيضًا مشاركة إبداعاتك مع الآخرين والتواصل مع أفكار رائعة أخرى.

تطبيق Photo lap

 وعلى غرار تطبيق فيس آب، يسمح لك هذا التطبيق بتحويل صورك الشخصية إلى رسوم كرتونية، حيث يمكنك الاختيار بين العديد من الإطارات والفلاتر التى ستحول صورتك إلى لوحة فنية مرسومة أو صورة كرتونية.  

تطبيق Painnt 

ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية ، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من  الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك ، بما في ذلك الكتب الكلاسيكية والكتب المصورة والحديثة والمجردة، و يجعل صورك تبدو وكأنها لوحات حقيقية، ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية ، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من  الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك ، بما في ذلك الكتب الكلاسيكية والكتب المصورة والحديثة والمجردة، و يجعل صورك تبدو وكأنها لوحات حقيقية. 

 

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