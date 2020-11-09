AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ختام فعاليات اليوم الاول من اللقـاء الريـاضى لطلبة وطالبات المعاهـد والمتوسطة بالإسكندرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
اختتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الاول من اللقاء الرياضى لطلبة وطالبات المعاهـــد العليا والمتوسطة بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة  متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى ووزارة التعليم العالي متمثلة في الإدارة المركزية للخدمات الطلابية - اداراة النشاط الرياضى، والذي يقام خلال الفترة من 8/11/2020 الى 11/11/2020 بالمدينة الشبابية والرياضية بأبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور / اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

اثني الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التنسيق المستمر والدائم بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي فيما بينهما في العديد من المجالات، مضيفًا ان اللقاء يتم بالتعاون فيما بينهما مع اخذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة للحفاظ صحة الشباب المشارك في الفعاليات من اجل مواجهة فيروس كورونا، وهو الدور الذي تلعبه معا وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي في التنبيه والتوعية بالاجراءات الاحترازية بالاضافة الي الاهتمام بالصحة العامة للنشء والشباب.

موجهًا الشكر للهلال الاحمر علي مشاركتهم الفعالة بتوفير فريق عمل متكامل في كافة الملاعب لتأمين اللاعبين.

بدأت فعاليات اليوم بالاجتماع الفني بين ممثلي الوزارتين وممثلي المعاهد المشاركة، وتم شرح كافة القوانين المتبعة والتشديد علي الإجراءات الاحترازية بين اللاعبين،  أعقبها بداية الانشطة في " كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة ".

حيث جاءت نتيجة الكرة الخماسية كالآتي:
تغلب معهد العبور 2/0 علي معهد ايحوث الاقصر، كما
تغلب معهد السيوف 4/1 علي معهد فني تجاري دمياط، وفي ختام مباريات اليوم تعادلت الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام مع معهد حاسبات طنطا 1/1.

فيما كانت نتيجة الكرة الطائرة كالاتي :

تغلب معهد السيوف على كمبيوتر سوهاج  ٢ /١، كما تغلبت هندسة المنيا على علوم تجارية المحلة  ٢ /٠، فيما اختتمت ايجوث الاقصر اليوم بفوزها علي هندسة دمياط ٢ /٠.

الجدير بالذكر انه يشارك باللقاء مايقرب من 290 طالب من (27) معهد من 15 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية فى العاب (خماسيات كرة القدم – الكرة الطائرة – ثلاثيات كرة السلة – كرة اليد – تنس طاولة ) .

ترشيحاتنا

قتل 11 ألف شخص.. تعرف على مرض"مارسا" المصاب به الفنان فايق عزب

وزير التعليم يعلن خبرا سارا لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية

والد الأبناء الـ 5 المختفين بالقليوبية: مليش عداوة مع حد وطول عمري في حالي | صور

من داخل كافيه.. كريم فهمي مع ياسمين رئيس ويوجه رسالة لـ متابعيه

أخبار الفن.. إصابة فايق عزب بمرض نادر.. تطورات الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى

متحاولش تدور على حاجة علشان هيموتوا.. والد الأبناء المختفين بشبرا الخيمة يتلقى رسالة غامضة

AdvertisementS

مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني بـ مباراة الريدز والسيتي.. ماذا حدث؟

أول رد من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز .. فيديو

5 ملايين دولار.. محمد فاروق يكشف عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك

خلال زيارته للمنتخب الأولمبي .. صبحي: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

مش عايز حد يزعل مني.. أحمد فتحي يودع القلعة الحمراء برسالة محزنة | شاهد

أخبار الزمالك| تصرف غريب من يوسف أوباما.. وإجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية

قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

مصادر تكشف مفاجأة في صفقة انتقال نحم الزمالك إلى المصري

الزمالك يتقاضى 200 ألف دولار من الاتحاد السكندري.. اِعرف السبب

أحمد حسام ميدو: حذرت مرتضى منصور من رحيل مؤمن عن الزمالك

صدمة لـ ليفربول في مباراة مانشستر سيتي

أخبار النادي الأهلي.. أزمة في الانتقالات.. واستعدادات موسيماني لنهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

وائل جسار.. 10 صور من حفله بدار الأوبرا