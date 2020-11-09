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رياضة

طارق سليمان: مؤمن زكريا «فتح دماغي» في مباراة اعتزالي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
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عمرو ابوبكر
تحدث طارق سليمان، مدرب حراس فريق البنك الأهلي حاليًا، ومدرب حراس الأهلي سابقا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال طارق سليمان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "مؤمن زكريا تسبب في فتح دماغي بمباراة اعتزالي، وتعرضت لإصابة قوية بسببه".

وتابع "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آراءهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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