AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحلى حاجة خلقها ربنا.. تامر حبيب يوجه رسالة من خلال صدى البلد لـ يسرا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حرص السيناريست تامر حبيب، على توجيه رسالة للفنانة يسرا.

قال تامر حبيب من خلال كاميرا "صدى البلد": " كل الكلام اللي في الدنيا ميكفيش يسرا .. احلى حاجة خلقها ربنا انسانيًا وفنيًا وصاحبة جدعة جدًا وممثلة اكيد موهوبة ومحترمة وملتزمة .. اللي ميعرفش يسرا فايته كتير بجد".

ووجه تامر حبيب، رسالة لمهاجمي السوشيال ميديا، وقال: "الموضوع طبعا بيضايقنا ومستغربين وبسأل هو ايه اللي بيطلع من الناس ده؟ غالبًا كان موجود بس مكنش منتشر وفي الأخر ربنا يشفي".

وعن مشاركته في عمل فني كممثل قال: "التمثيل بالنسبالي لعبة، ولو جيه هروح العب".

ترشيحاتنا

كيف ستتعامل إدارة بايدن مع أزمة سد النهضة؟.. عمرو موسى يجيب ..فيديو

بايدن يرتدى الكمامة ويزور الكنيسة وقبر ابنه وزوجته.. وترامب يعود لـ الجولف.. فيديو

بعد فرز 20 % من اللجان.. مرتضى منصور يتراجع مجددا للمركز الخامس.. فيديو

قبل إعلان نتائج الفرز.. ننشر نِصاب فوز مرشحي انتخابات مجلس النواب

كيف سيتعامل بايدن مع تركيا وأردوغان؟.. عمرو موسى يجيب

صورة تجمع جو بايدن بالرئيس الراحل أنور السادات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

وائل جسار.. 10 صور من حفله بدار الأوبرا