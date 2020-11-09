أحلى حاجة خلقها ربنا.. تامر حبيب يوجه رسالة من خلال صدى البلد لـ يسرا

حرص السيناريست تامر حبيب، على توجيه رسالة للفنانة يسرا.





قال تامر حبيب من خلال كاميرا "صدى البلد": " كل الكلام اللي في الدنيا ميكفيش يسرا .. احلى حاجة خلقها ربنا انسانيًا وفنيًا وصاحبة جدعة جدًا وممثلة اكيد موهوبة ومحترمة وملتزمة .. اللي ميعرفش يسرا فايته كتير بجد".





ووجه تامر حبيب، رسالة لمهاجمي السوشيال ميديا، وقال: "الموضوع طبعا بيضايقنا ومستغربين وبسأل هو ايه اللي بيطلع من الناس ده؟ غالبًا كان موجود بس مكنش منتشر وفي الأخر ربنا يشفي".





وعن مشاركته في عمل فني كممثل قال: "التمثيل بالنسبالي لعبة، ولو جيه هروح العب".