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كيف سيكون تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع دول الشرق الأوسط؟.. عمرو موسى يوضح

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
عمرو موسي
عمرو موسي
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حمزة شعيب
كشف عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن الخطوات المترتبة لفوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

وقال عمرو موسى، في تصريحات تلفزيونية، إنه من المتوقع أن يحدث فوز الديمقراطي جو بايدن تغييرات جذرية على كافة المستويات.

وعن تعامل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن في الفترة المقبلة مع مصر، أكد عمرو موسى، أنه تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر هذه المرة سيكون مختلفا، فهم يتعاملون مع مصر مستقرة وليست مضطربة.

وأشار أمين عام جامعة الدول العربية السابق، إلى أن العلاقات الأمريكية الخليجية ستستمر كما هي ولكن العلاقة مع إيران ستكون مختلفة.

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