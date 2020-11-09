محمود الليثي يروي تجربته مع كورونا ويكشف آخر أعماله الفنية ..فيديو

علق الفنان محمود الليثي ، على «نيولوك» مهرجان الجونة السينمائي، قائلًا "ناس كتير شتمتني بسبب مظهري الجديد في مهرجان الجونة السينمائي، ولكن المظهر الخارجي جزء من شغلى، وهذا الأمر يحدث في كل مهرجانات العالم".





وأضاف محمود الليثي، في حواره ببرنامج "lite show" المذاع على قناة "الحياة"، " فترة إصابتي بفيروس كورونا صعبة، وتأكدت من محبة ناس كتيرة لي".





أما عن أعماله الفنية، فقال محمود الليثي "أشارك في فيلم حظر تجول بطولة إلهام شاهين، ودوري لا يبتعد عن الكوميديا"، مضيفا "يجمعني مشهد بـ إلهام شاهين في الفيلم، قامت فيه بـ "لوي ذراعي"، وقعد يومين في البيت".





وتابع محمود الليثي " مهرجان القاهرة السينمائي خطوة عظيمة، وفيلم حظر تجول يستاهل العرض في مهرجان كبير".





وأكمل محمود الليثي "أشارك في فيلم عفريت ترانزيت وهو فيلم كوميدي بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في مصر".



