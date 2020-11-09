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رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق يوضح أسباب مصرع 6 أشخاص بصاعقة رعدية في ليبيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، حقيقة مصرع 6 أشخاص بصاعقة رعدية بـ "ليبيا".

وقال عبد العال في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، اليوم، إن الصاعقة الرعدية تقتل بالفعل، مضيفا أنه لانه يكون تفريغ كهرباء وتنزل على شخص متواجد بالصدفة في موقعها.

وتابع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجوية السابق، أنه حدثت في أكثر من مكان وفي العام الماضي صدمت سيارة إسعاف وتسببت في نشوب حريق هائل بها في مصر.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجوية السابق، أنه يحدث هذا الأمر مع حدوث فرق في الشحنات السالبة والموجبة في طبقات الجو العليا.

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