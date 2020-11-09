احم نفسك من ألم المفاصل المزعج بهذه الحيل

يؤثر التهابات المفاصل على الصحة بشكل عام فيعد التهاب المفاصل واحدا من الأمراض التي تصيب الأشخاص في العصر الحالي فهو يعمل على عجز الحركة فهو يعمل على عجز الحركة

أعراض التهاب المفاصل

وفقا لموقع برايت سايد تستمر أعراض إلتهاب المقاصل لمدة أشهر ومن ثم تزول، غير أنه قد يستمر لدى آخرين طوال حياتهم وتعد أبرز أعراض التهاب المفاصل تورم المفاصل و إرتفاع درجة الحرارة و الشعور بالتعب مع احمرار الجلد مكان الإصابة و تشوه المفصل المصاب و تصلب المفصل. وتعد أبرز

حيل سريعة لعلاج التهاب المفاصل





يمكن التخلص من التهاب المفاصل بحيل سريعه إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث





1. ممارسة اليوجا.

2. تناول الأطعمة الصحية ..ابتعد عن الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون المتحولة. ستؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب.

3. ابق رطبًا.

4. إنقاص الوزن. .إن التخلص من الوزن الزائد عن مفاصلك طريقة رائعة للتخلص من الضغط على مفاصلك.



5. تناولى الأعشاب والتوابل يجب أن تدمج بعض الأعشاب والتوابل. لقد ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات ، مما يساعد على تقليل الألم. بالإضافة إلى ذلك ، فهي غير مكلفة..





الم المفاصل







بجانب الحيل السابقة إليك علاجات منزلية من مطبخك لألم المفاصل يقدمها موقع برايت سايد

يمكن استخدام الصبار في علاج التهاب المفاصل عن طريق وضع هلام الصبار في زجاجة و رش جل الصبار على الاماكن المصابه بـ وضع هلام الصبار في زجاجة و رش جل الصبار على الاماكن المصابه بـ التهاب المفاصل ، وقم بالدعك لمدة 10 دقائق.

-على الجانب الأخر كشفت الدراسات ان الزنجبيل واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في العلاج من التهاب المفاصل ، فهو يساعد في الحد من آلام المفاصل بشكل كبير

تساعد في تخفيف الكثير من الأمراض ، بما في ذلك.ساعد شرب الماء في الحفاظ على مرونة مفاصلك