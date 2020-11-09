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رياضة

محمد يوسف: مؤمن زكريا لاعب من طراز رفيع وأضاف للأهلي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:05 ص
مؤمن زكريا وسط لاعبي
مؤمن زكريا وسط لاعبي الاهلي
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عمرو ابوبكر
تحدث محمد يوسف، المدير الفني لنادي البنك الأهلي حاليًا ومدرب الأهلي السابق، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال محمد يوسف، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "مؤمن زكريا لاعب من طراز رفيع ويمتلك مواهب وقدرات متعددة ويمنح لأي مدرب أريحية كبيرة بسبب لعبه في أكثر من مركز".

وتابع "مؤمن زكريا قدم كثيرًا للنادي الأهلي وأحرز عدد كبير من الأهداف المؤثرة مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات المحلية والقارية".

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آراءهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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