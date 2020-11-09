AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة نبيه: مؤمن زكريا لاعب مؤثر وتشرفت بتدريبه مع الزمالك والمنتخب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:15 ص
أسامة نبيه
أسامة نبيه
Advertisements
عمرو ابوبكر
تحدث أسامة نبيه، المدرب العام بالجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب مؤثر و تشرفت بتدريبه مع الزمالك والمنتخب وأتمنى عودته سريعًا للملاعب".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عادل عبد المنعم: كنت أول من استقبل مؤمن زكريا في التتش بعد انتقاله من الزمالك للأهلي

علي ماهر: الجرأة أمام المرمى أبرز مميزات مؤمن زكريا

طارق سليمان: مؤمن زكريا «فتح دماغي» في مباراة اعتزالي

طارق مصطفى: مؤمن زكريا أثبت صحة رؤية الزمالك فى التعاقد معه من الإنتاج الحربي

ترشيحاتنا

قرار جديد من قاضى المعارضات بشأن طفل المرور.. تعرف عليه

بعد فقدانه الرئاسة.. ترامب يتلقى ضربة غير متوقعة من زوجته.. تفاصيل مثيرة

فستان أحمر جريء .. بشرى تثير الجدل بأنوثتها |صور

برلمان 2020.. الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تمديد أيام الانتخابات ليوم ثالث

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن مرتضى منصور بـ ميت غمر.. ونصيحة مهمة من الصحة للمواطنين بشأن الموجة الثانية لـ كورونا

وزير التعليم يعلن خبرا سارا لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية

AdvertisementS

مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني بـ مباراة الريدز والسيتي.. ماذا حدث؟

أول رد من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز .. فيديو

5 ملايين دولار.. محمد فاروق يكشف عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك

خلال زيارته للمنتخب الأولمبي .. صبحي: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

مش عايز حد يزعل مني.. أحمد فتحي يودع القلعة الحمراء برسالة محزنة | شاهد

أخبار الزمالك| تصرف غريب من يوسف أوباما.. وإجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية

قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

مصادر تكشف مفاجأة في صفقة انتقال نحم الزمالك إلى المصري

الزمالك يتقاضى 200 ألف دولار من الاتحاد السكندري.. اِعرف السبب

أحمد حسام ميدو: حذرت مرتضى منصور من رحيل مؤمن عن الزمالك

صدمة لـ ليفربول في مباراة مانشستر سيتي

أخبار النادي الأهلي.. أزمة في الانتقالات.. واستعدادات موسيماني لنهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

وائل جسار.. 10 صور من حفله بدار الأوبرا