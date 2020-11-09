تفاصيل لقاء شيخ الأزهر بوزير الخارجية الفرنسي.. فيديو

روي الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، تفاصيل لقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مع وزير الخارجية الفرنسي.





وقال الضويني خلال تصريحات تلفزيونية،:" الدكتور أحمد الطيب أوصل رسالة واضحة وجرئية لوزير الخارجية الفرنسية مفاداها أن الدين الإسلامي يدعو للتعايش وإحترام المعتقدات الاخري وعدم المساس بها، لافتا إلى أن أوروبا تخشي إنتشار الإسلام في مراكز ومدن العاصمة الفرنسية.





ونوه إلى أن الأزهر أكد اليوم للعالم كله أن إصراره على مقاضاة المسيئين للنبي صلي الله عليه وسلم ما أخذ هذا الأمر من وقت.





وأشار إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية، تابعت لقاء شيخ الأزهر مع وزير الخارجية الفرنسي، خاصة بعد واقعة الإساءة لرسول الله صلي الله عليه وسلم.