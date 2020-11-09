تنفيذ قرار إنارة الطريق الرئيسي مطلب أهالي عزبة أبو محسب في الشرقية

شكا المواطن محمد كمال محمد، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد، من عدم تواجد أعمدة إنارة فى الطريق الرئيسى بقرية الصالحية الأحرار وعزبة أبو محسب، بمحافظة الشرقية بداية من عزبة أبو محسب مرورا بمنطقة الرخاء وعزبة الصعايدة وانتهاء بالطريق الإقليمي الذي يقوم من خلاله الدخول على القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد.





ويقول فى رسالته: رغم صدور موافقات من محافظ الشرقية ورئيس مجلس مدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين شرق بعمل أعمدة إنارة، ومع ذلك لم يتم البدء فى إنارة الطريق أو عمل الأعمدة وترك الأهالي فى معاناة مع الظلام بجانب تكرار الحوادث على الطريق.





وناشد القارئ المسئولين سرعة العمل على حل الشكوى.





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