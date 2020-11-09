وزير التعليم يعلن خبرا سارا لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية

ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة توضح جدول مواعيد امتحانات EST المقرر عقدها في الفترة القادمة.

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر.





وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لقد أغلقت وزارة التربية والتعليم ملف امتحانات دفعة هذا العام بعد تقديم كل الحلول الممكنة".





وأضاف وزير التربية والتعليم، "حاليا نحن نبذل الجهد لإدارة العام الدراسي الجديد لملايين من طلاب التعليم المصري".





واستكمل وزير التربية والتعليم رسالته "سوف نبحث موضوع الشهادات المختلفة لطلاب الدبلومة الأمريكية والماتشينج مع وزارة التعليم العالي، ونعلن النتيجة في يناير 2021".



