وزير التعليم يعلن خبرا سارا لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خبرًا سارًا لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان الـ est المؤهل للجامعات المصرية.
وكتب وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "قررت الوزارة قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط، وكذلك إرسال النتيجة إلكترونيًا للجامعات بالمجان".
وأضاف وزير التربية والتعليم "إذا كنت قد دفعت رسوم التوثيق للامتحان القادم في ديسمبر 2020 فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد إتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة أخرى أو ممكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة في المستقبل".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه يمكن لطلبة الدبلومة الأمريكية في مصر الآن، التسجيل في امتحانات EST في الفترة القادمة عبر هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg
ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة توضح جدول مواعيد امتحانات EST المقرر عقدها في الفترة القادمة.
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر.
وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لقد أغلقت وزارة التربية والتعليم ملف امتحانات دفعة هذا العام بعد تقديم كل الحلول الممكنة".
وأضاف وزير التربية والتعليم، "حاليا نحن نبذل الجهد لإدارة العام الدراسي الجديد لملايين من طلاب التعليم المصري".
واستكمل وزير التربية والتعليم رسالته "سوف نبحث موضوع الشهادات المختلفة لطلاب الدبلومة الأمريكية والماتشينج مع وزارة التعليم العالي، ونعلن النتيجة في يناير 2021".
وطالب وزير التربية والتعليم في ختام رسالته "نرجو عدم الجدل إلى ذلك الحين".