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أخبار العالم

الولايات المتحدة تصل إلى 10 ملايين إصابة و239 ألف وفاة بكورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 10 ملايين إصابة في الولايات المتحدة، وتسجيل أكثر 239 ألف حالة وفاة حتى الآن. 

وكشف عضو سابق في البيت الأبيض، عضو فرقة مكافحة كورونا، عن سلسلة من الإخفاقات ارتكبها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في بداية جائحة فيروس كورونا، بينما وصف الرئيس الأمريكي بأنه "ديكتاتور في طور التكوين".

وقالت مستشارة الأمن الداخلي السابقة لنائب الرئيس مايك بنس ومستشارة فريق عمل كوفيد 19، وفقا لموقع "نيوزلاند هيرالد" الإخباري إنه منذ اليوم الأول، لـ أوليفيا تروي، في البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب وفي الأيام الأولى للوباء، تم تحذيره من أن كوفيد 19 سيكون "أسوأ من الإنفلونزا" ، و"أكثر عدوى" وربما أكثر فتكًا من أي تفشٍ لفيروس شهده العالم من قبل.

وأضافت لـ برنامج 60 دقيقة أستراليا، إن ترامب، عند سماعه التحذيرات، اختار "التقليل من أهمية" الفيروس منذ البداية وأنه بسبب موقفه، فقد "الكثير من الأرواح التي لا يمكن إحصاؤها" في جميع أنحاء أمريكا.

وكشفت تروي عن ثغرات كبيرة داخل إدارة ترامب منذ مارس الماضي، بما في ذلك أمثلة على عدم استشارة فريق عمل كوفيد بشأن القرارات الرئيسية ، وتجاهل الأطباء والخبراء بشكل متكرر.

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