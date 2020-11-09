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ميار الشريف تحكي تفاصيل فوزها ببطولة تشارلستون في أمريكا ودعم محمد صلاح

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:13 ص
ميار الشريف
ميار الشريف
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البهي عمرو
قالت ميار الشريف بطلة مصر في التنس، إنها بدأت بطولة تشارلستون في أمريكا من الأدوار التمهدية، ووصلت للمركز الـ 135 على العالم. 

وأضافت بطلة مصر فى التنس  خلال مداخلة هاتفية على أحد القنوات الفضائية، إنها تسعى للدخول من أفضل 100 لاعبة على العالم وأشارت إلى أن لديها بطولة مقبلة فى اسبانيا و فى دبي، وتونس و اسراليا، وكشفت أن لديها هدف وتسعى لتحقيقه. 
 
وأوضحت أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير على تدريها، ولكن تسعى طوال الوقت لتهيئة ظروفها.

وكشفت أن لعبة التنس تحتاج لدعم كبير جدًا، وأكد أن وزارة الشباب و الرياضة تدعمها، وقدمت الشكر لـ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على دعمه لها.

ولفتت إلى أن الكابتن محمد صلاح يدعمها بشكل كبير، مؤكدة أنها فخورة بدعم صلاح وتمنت ان تقابله فى الفترة المقبلة.

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