خبير سياسي يتحدث عن المنافسة الشرسة بين الناخبين والدوائر الساخنة.. فيديو

قال أبو الفضل الإسناوي، الخبير السياسي، إنه خلال المرحلة الأولى والثانية من الجولة الاولى للانتخابات شهدت وجود منافسة حقيقية لأول مرة في كثير من الدوائر، معقبا: قديما كان هناك عدد قليل من الدوائر الساخنة.وأضاف "الإسناوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن وجود وجوه جديدة وشباب أحد أسباب وجود أكثر من منافسة في الانتخابات الحالية، معقبا:متوسط الترشح على المقاعد الفردية وصل إلى 14.6 مما يساعد في اشتغال المنافسة.وأكمل: دائرة المعادي ومدينه نصر ومصر الجديدة ودوائر محافظة الدلتا شهدوا منافسة ساخنة خلال هذه المرحلة، موضحا سبب وجود وجوه جديد في بعض الدوائر الثابته منذ سنوات هو التغيير الديمغرافية للناخبين وللدائرة نفسها.

وفي نفس السياق أوضح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية بعد انتهاء اليوم يتم الفرز فيها في حضور مندوبي المرشحين ووكلائهم ومندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المحلي والدولية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا سلطان عليها.