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توك شو

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نصيحة إلى المواطنين، قائلة "خذوا حذركم من بعض التصرفات وخاصة من الأشخاص القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة لأنها تتحول إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض المرض. 


قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الساعات القادمة ستشهد انخفاضا في الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ماعدا منطقة السلوم ومطروح.


قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه يجب استخلاص الدروس من أزمة انتشار فيروس كورونا التي ضربت العالم خلال الأشهر الماضية، مشيرةً إلى ضرورة وضع ضوابط مختلفة للتعايش خلال الفترات القادمة.


قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ستاد القاهرة الملعب الوحيد في مصر الذي تعتبر أرضيته عبارة عن مزيج من النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي بتكنولوجيا حديثة تُزرع مرة في الصيف وأخرى في الشتاء.


قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك أمطارا بسيطة ومتوسطة على كافة انحاء الاسكندرية، وعربات الصرف الصحي تعمل على شفط تجمعات المياه من الشوارع وتصريف المياه من الشوارع الجانبية .


قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية والسواحل الشمالية ومطروح والسلوم كانت أمس واليوم الأحد، وتبدأ الموجة في الانحسار بداية من غد الاثنين.


قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بعض الشركات والمحال تستغل التخفيضات المقررة في جمعة "بلاك فرايداي"، موضحًا أن التخفيضات بدأ يتم استغلالها بصورة غير حقيقية من خلال جذب المستهلكين بإعلانات وهمية عبر مواقع التواصل وغيرها.


قال طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، إن فيروس كورونا الآن تحور وأصبح أشرس وأقوى، مؤكدا أهمية أخذ الاحتياطات والالتزام بالكمامة، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات تحدث نتيجة الاختلاط بمصاب لا تظهر عليه أي أعراض.


قال الكاتب الصحفي وائل المنجي، مراسل قناة صدى البلد في محافظة الدقهلية، إن 3 مرشحين يتصدرون مؤشرات عمليات فرز الأصوات بعد الانتهاء من فرز 10 % من الأصوات في انتخابات النواب بدائرة ميت غمر بالدقهلية، وهم، أحمد الألفي ، بدوي عبد اللطيف، ومرتضى منصور.


كشف الإعلامي أحمد موسى عن مفاجأة تتعلق بالمستشار مرتضي منصور مرشح مجلس النواب عن دائرة مركز ميت غمر، قائلا:" وفقا للمؤشرات الأولى مرتضى منصور ليس ضمن المراكز الـ 4 الأولى".

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