صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ محمود حميدة

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر صلاح عبد الله بالصورة مع الفنان محمود حميدة وعلق عليها قائلا: "أنا واللي بحبه".





وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.









مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.











