AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ محمود حميدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:38 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان صلاح عبد الله جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر صلاح عبد الله بالصورة مع الفنان محمود حميدة وعلق عليها قائلا: "أنا واللي بحبه".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. 


مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح عبد الله يسخر من تحدي "صورتك وأنت طفل"

صلاح عبد الله يوجه رسالة للمخرجة شيرين عادل

أكثر الناس المحترمة.. أحمد عبد الله محمود يشيد بعلاقته مع أحمد عز

صلاح عبد الله يوجه رسالة للطبيب حسام موافي.. شاهد

ترشيحاتنا

5 ملايين دولار.. محمد فاروق يكشف عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك

متحاولش تدور على حاجة علشان هيموتوا.. والد الأبناء المختفين بشبرا الخيمة يتلقى رسالة غامضة

خد الأمور بروح رياضية.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ مرتضى منصور

ضبط شخصين بحوزتهما 23 طنا من أحجار الذهب بـ مرسى علم

صحيفة كويتية تكشف تطورات جديدة في المقاطعة العربية لـ قطر

بعد فقدانه الرئاسة.. ترامب يتلقى ضربة غير متوقعة من زوجته.. تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

وائل جسار.. 10 صور من حفله بدار الأوبرا