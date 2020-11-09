خطوة جديدة من بريليانس لإحلال الميكروباصات الغاز



وكانت شركات عديدة في مصر قد أعلنت رغبتها في المشاركة في المسروع وتحويل بريلياني المشاركة معهم للحصول على جزء من هذا المشروع الكبير ، واكدت بريليانس مصر انها تتافوض الان مع الشركة الصينية حول التفاصيل التي يمكن أن تساهم في نجاح هذا المشروع .



وأكد مدير الشركة في مصر ان الشركة ربما كذلك تقدم سيارات بريليانس ملاكي تعمل بالغاز الطبيعي للتماشي مع سياسة الحكومة المصرية لتحويل السيارات الملاكي إلى الغاز.



يذكر أن ترددت أنباء مؤخرا حول اقتراب طرح السيارة بريليانس brilliance v7 في مصر خلال الأشهر المقبلة وبالتحديد اول يناير 2021 بعد تقديمها بريليانس brilliance v6 موديل 2021 مؤخرًا .



ومن الوارد أن يتغير هذا التخطيط ليتأجل طرح بريليانس brilliance v7 حال حدوث اغلاق للمصانع الصينية بسبب انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا في الخارج و لكن حتي الان الاوضاع مستقره هناك الي حد كبير.

















كشفت بعض التقارير أن شركة بريليانس مصر تسعى للدخول بقوة في مشروع تحويل الميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي خاصة في ظل تقديم الشركة لموديلات ميكروباصات جينباي في مصر منذ سنوات.وأعلنت الشركة في مصر اجراء مفاوضات مع شركة بريلياني الصينية من أجل دخول الشركة في مصر لمشروع الدول لتحويل الميكروبوصات للعمل بالغاز الطبيعي.