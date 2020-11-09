عجائب 2020.. سمكة تنتقم من صيادها بطريقة غريبة في بني سويف

حصلت "صدى البلد" على أول فيديو لعملية نادرة، نجح خلالها فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" في إستخراج سمكة صغيرة "حية" من مدخل القصبة الهوائية لصياد، من قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف.





كان الدكتور مايكل ابراهيم بولس "نائب جراحة تجميل" فوجئ أثناء وجوده بقسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي بقيام مسعف بمرفق اسعاف بنى سويف بنقل مريض 52 سنة، مقيم قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا، يعانى من ضيق بالنفس وعدم القدرة على الكلام.





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وتبين أن المريض ابتلع سمكة حية ووصلت إلى مدخل القصبة الهوائية وتم اجراء جراحة منظار لمدة دقيقة واحدة نجح خلالها الطبيب في استخراج السمكة حية "تتحرك" وعلى الفور تم ايداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.





وبسؤال المريض عقب تماثله للشفاء، قال: أسمي "داهش فايد داهش" عمري 52 سنة، أعمل صياد، ومقيم بقرية كفر منصور التابعة لمركز ببا، وخلال عملي المعتاد بالصيد ألتقط سمكة بيدي، وفوجئت بأخرى بين الشبك، فوضعت الأولى في فمي لألتقط الثانية "زي ما أحنا متعودين" ولكن في هذه المرة سقطت السمكة الأولى في فمي وأغلقت القصبة الهوائية، وحاولت إخراجها بيدي، لكن باءت محاولاتي بالفشل، ودخلت فى حالة فقدان للوعي، أستفقت منها بالمستشفى بعد أن نجح الاطباء في إعادتي للحياة مرة أخرى بإستخراج السمكة.





وأضاف "داهش": بعد أن أسترديت وعيي داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى، علمت أن صديقي "علاء" الذي يعمل على المعدية، هو من أتصل بالإسعاف ونقلني إلى المستشفى، ليستقبلني الدكتور مايكل إبراهيم، والفريق الطبي بالإستقبال، الذي نجح في إستخراج السمكة "حية" وكُتبت لي الحياة من جديد على آيديهم، ونٌقلت بعدها للعناية ليتابع حالتي الدكتور أحمد وكل اطباء وتمريض المستشفى "ربنا يباركلهم جميعًا".





وقال الدكتور مايكل إبراهيم بولس، نائب جراحة التجميل بمستشفى بني سويف التخصصي، إنه فؤجئ أثناء وجوده بوحدة الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، بوصول سيارة إسعاف قامت بنقل مريض في بداية العقد الخامس من العمر، يعاني من ضيق في التنفس، في حالة غيبوبة تامة، وعلى مشارف مفارقة الحياة.





وأضاف: بدأنا كفريق طبي التعامل مع الحالة طبقًا للبرتوكول الخاص بحالات الطوارئ، بعد دخوله على الإنعاش، ومع محاولتي تركيب الأنبوبة الحنجرية للمنظار فوجئت بسمكة تتحرك داخل جوفه "عاضة" على الجزء الأول من القصبة الهوائية، ونجحنا فى إستخراجها، ليبدأ التنفس فى الإنتظام.





وتابع:لم تستغرق العملية كلها أكثر من دقيقة واحدة وبعدها تم ايداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة على جهاز "الفنت" كونه فقد جزءا كبيرًا من الأكسجين خلال فترة نقله للمستشفى، وتحسنت حالته اليوم، وتم رفعه من على جهاز "الفنت" وعادة التنفس والكلام للإنتظام بصورة طبيعية، وسيغادر المستشفى خلال ساعات.







