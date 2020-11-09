طلقة في العين.. مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف غموض العثور علي جثة طالب

عثر أهالي قرية "البرج" التابعة لمركز ناصر ببني سويف، مساء الاحد، على جثة لطالب يبلغ من العمر 16 عامًا، ملقاة على أحد جانبي مصرف زراعي، أمام عزبة "محمد عبدالرحمن" وبها إصابة بطلق ناري بالعين وطعنة بالجانب الأيمن.





وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة على أحد جانبي مصرف زراعي، أمام عزبة "محمد عبدالرحمن" التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.





وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى "اسلام ع.س.أ" 16 سنة، مقيم قرية البرج، مركز ناصر، الواقعة بين قريتي بهبشين والبرج، وبها إصابة بطلق ناري بالعين وطعنة بالجانب الأيمن، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.





وتم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللأزمة، وأخطرت النيابة العامة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، جهودها، لكشف غموض الواقعة.



