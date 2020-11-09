رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي.. تعرف عليها

وتابع :" إذا كنت في الصف الثالث الثانوي استعد لمعرفة كل ما يخص درس قانون كيرشوف في الفيزياء، عن طريق محتوى بريتانيكا التفاعلي على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري:

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، خبرًا سارًا أولياء أمور طلاب الدبلومة الامريكية وامتحان ال est المؤهل للجامعات المصرية:





حيث قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : قررت الوزارة "قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط" وكذلك "ارسال النتيجة الكترونيا للجامعات بالمجان".





وأضاف وزير التربية والتعليم : اذا كنت قد دفعت رسوم التوثيق للامتحان القادم في ديسمبر ٢٠٢٠ فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد اتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة اخرى او ممكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة في المستقبل.





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لطلبة الدبلومة الأمريكية في مصر الآن ، التسجيل في امتحانات EST في الفترة القادمة ، من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg وكان قد