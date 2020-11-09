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أخبار البلد

التضامن: السينما ساهمت في تغيير قوانين تمس المواطن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:10 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
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أ ش أ
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن السينما ساهمت بالسابق في تغيير العديد من القوانين التي تمس المواطن والمرأة على وجه الخصوص، منها أفلام "جعلوني مجرما"، و"كلمة شرف"، و"أريد حلا"، و"آسفة أرفض الطلاق"، و مؤخرا فيلم" 678 " الذي كان بمثابة صرخة أثارت قضية التحرش.

وأضافت القباج خلال مشاركتها عبر "الفيديو كونفرانس" في ندوة عقب عرض فيلم "نساء التضامن"، مساء اليوم الأحد على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أن السينما تناولت قضايا لذوي الاحتياجات الخاصة في أفلام الشموع السوداء، وأمير الظلام، والكيت كات، إلى جانب أفلام الفنانة نعيمة عاكف التي أظهرت دور مؤسسات الرعاية والإصلاحيات، وفيلم عسل أسود الذى تناول قضية الانتماء.

ودعت نيفين القباج الفنانين المهتمين بالقضايا المجتمعية للقاء خاص لمناقشة ما يمكن تقديمه وإنتاج أعمال فنية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لطرح أفكار جديدة بهدف الإصلاح وتغيير بعض الاتجاهات نحو الأفضل.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن فيلم "نساء التضامن "يتناول حالات لسيدات استفدن من برامج الوزارة مثل "مستورة" و"تكافل" و"فك كرب الغارمين" الذي استفاد منه مايزيد عن 80 ألف غارم وغارمة، وغيرها من البرامج .

وشهد الندوة الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والفنانون إلهام شاهين، وهالة صدقي، وإيناس الدغيدي، ومجموعة من النقاد وصناع السينما.

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