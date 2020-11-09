عرس ديمقراطي.. مصر تنتخب نوابها وسط إجراءات احترازية.. فيديو

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي بدأت السبت الماضي.

وتضمن الفيديو مشاركة الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسئولين والفنانين أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وظهر في الفيديو الناخبين حاملين العلم المصري مترددين الاغاني الوطنية،

وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي.









انتهت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الأحد، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم في الخارج 4 و5 و6 نوفمبر، ويومان في الداخل أمس وأول أمس 7 و8 نوفمبر، وفي انتظار فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج اللجان الأولية والنتيجة النهائية.





جرت عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





واستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

