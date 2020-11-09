أرمينيا تعلن إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين لـ أذربيجان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إسقاط طائرتين دون طيار أذربيجانيتين ليصبح إجمالي الطائرات التي يخسرها الجانب الأذربيجاني فوق قره باغ 4 طائرات في 24 ساعة.





وأشارت ستيبانيان في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" أمس الأحد - إلى أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لجيش دفاع قره باغ تمكن من إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني في الجزء الشمالي الغربي من ستيباناكيرت" عاصمة قره باغ.



