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أخبار العالم

أرمينيا تعلن إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين لـ أذربيجان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:23 ص
أرمينيا تعلن إسقاط
أرمينيا تعلن إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين لـ أذربيجان
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أ ش أ
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إسقاط طائرتين دون طيار أذربيجانيتين ليصبح إجمالي الطائرات التي يخسرها الجانب الأذربيجاني فوق قره باغ 4 طائرات في 24 ساعة.

وأشارت ستيبانيان في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" أمس الأحد - إلى أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لجيش دفاع قره باغ تمكن من إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني في الجزء الشمالي الغربي من ستيباناكيرت" عاصمة قره باغ.

وأضافت أنه " في الإتجاه الجنوبي الشرقي شوهد رتل للعدو وتم قصفه، ونتيجة لذلك تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات". 

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