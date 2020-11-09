AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. الوحش يقترب من فسخ عقده بعد وصوله لطريق مسدود في الإسماعيلي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
Advertisements
نانسي القاضي
اقترب عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من فسخ عقده مع إدارة ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وعلم موقع "صدى البلد" أن أزمة اللاعب مع ناديه وصلت لطريق مسدود، خاصة أن الإسماعيلي إشترط على اللاعب التجديد، من أجل الحصول مستحقاته المتأخرة لدى النادي .

مما أغضب "الوحش" لربط التجديد بمستحقاته المتأخرة، وبدأ ينظر للعروض التي يتلقاها، حيث إقترب من الرحيل عن النادي الإسماعيلي.

ويتبقى في عقد عمر الوحش الموسم القادم فقط.

يذكر أن الاسماعيلي جمد  مستحقات "الوحش" أكثر من مرة، وشارك خلال ثلاث سنوات، على إستحياء، بعيدًا عن فترة إعارته  الموسم الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصفاقسي يقترب من ضم فخر الدين بن يوسف

خاص.. مهاجم الترجي يقترب من التعاقد مع المقاولون العرب

ترشيحاتنا

عقب إعلان أبي أحمد الحرب عليهم.. تعليق رئيس إقليم تيجراي الإثيوبي

طالبان تأمل أن تلتزم إدارة بايدن باتفاقية السلام الموقعة بين واشنطن والحركة

قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

حكم الذهاب للدجالين فى جلب الخير

عبد الستار صبري يكشف تفاصيل هروب لاعبي وادي دجلة من معسكر منتخب الشباب

قبل إعلان نتائج الفرز.. ننشر نِصاب فوز مرشحي انتخابات مجلس النواب

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. كواليس عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك.. محمد صبحي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي وأخو صلاح أعطاني 100 جنيه.. وزير الرياضة يكشف عن ملعب نهائي أفريقيا

5 ملايين دولار.. محمد فاروق يكشف عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك

قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

عبد الستار صبري يكشف تفاصيل هروب لاعبي وادي دجلة من معسكر منتخب الشباب

أحمد كشري يكشف سر أزمات الأهلي والزمالك ويتوقع الفائز بأفريقيا

مش بس الفلوس.. وكيل رمضان صبحي: يوما ما سيشعر جماهير الأهلي بأسباب رحيله

الإسماعيلي يرحب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

خاص.. الوحش يقترب من فسخ عقده بعد وصوله لطريق مسدود في الإسماعيلي

أول تعليق من تريزيجيه عقب تألقه مع أستون فيلا أمام أرسنال

وكيله: معروف يوسف سيعود إلى الزمالك ويدرس تجديد عقده

محمد فاروق: خلاف على مدة العقد بين الزمالك وساسي.. تفاصيل

سعد سمير: مؤمن زكريا أفضل لاعب في القياسات البدنية بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض حياته للخطر من أجل فيديو.. مغامر يحمل سمكة سامة مميتة بيديه.. شاهد

تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد

بسبب رفضها إعداد الإفطار.. أمريكي يقتل حبيبته ووالدتها وشقيقتها.. تفاصيل