الريال يتصدر تويتر بعد خسارته أمام فالنسيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الريال بعد خسارته من فالنسيا "4_1" في اطار منافسات الدوري الإسباني.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الموسم الماضي الريال توج بالليغا ورفضت بتاتا مشاطرة اي رأي بخصوص ارتباط تتويجه بالتحكيم، الريال توج عن جدارة، التحكيم في اسبانيا له الكثير من الأخطاء لكن لم تكن أبدا مقصودة، كرة القدم حب وعشق و احساس لكن أيضا روح رياضية و خصوصًا عدم التفكير بعيدا عن المنطق " و" ‏لأول مرة في تاريخ الليغا وتاريخ الريال يتلقى الفريق 3 أهداف من 3 بلنتيات في مبارة واحدة!!.







