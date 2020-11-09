بعد انهيار السد.. مياه السيول تقتحم المنازل بمنطقة الكيلو 4 بمطروح

تسببت الأمطار الغزيرة التى شهدتها محافظة مطروح أمس الأحد الى انهيار السدود التى أنشئت على طريق الوادى بالكيلو ٢ وشارع ١٥ وشارع المجمع وشارع سور المخابرات.

وادى انهيار السد إلى تدفق مياة الأمطار بغزارة لتكون سيول أدت إلى إغراق منطقة الكيلو 4 ودخول ومحاصرة مياة الأمطار للمنازل.





كما انقطع التيار الكهربائي عن منطقة الكيلو 4 بالإضافة إلى هبوط ارضى بمواقع حفر الصرف الصحى ومازلت المياه تتدفق في الشوارع حتى الان.





وقد اتجهت سيارة مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح إلى منطقة الكيلو 4 لسحب المياة من الشوارع ومحاولة إعادة بناء السد .

كانت محافظة مطروح قد شهدت سقوط أمطار غزيرة مع ارتفاع صوت الرعد وإضاءة السماء بالبرق مع انخفاض في درجات الحرارة.





وتسببت الأمطار في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية بسبب تساقطها بكميات كبيره خاصة بمدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.





واستمر بسبب الامطار غلق جميع مواني الصيد أمام حركة الملاحة، كإجراء احترازي لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي.





كما تسببت الأمطار في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى وخلو الشوارع من المواطنين الذين فضلوا الالتزام منازلهم.





وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع .





يذكر أن محافظة مطروح قد. أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجية لروساء المدن بالتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.



