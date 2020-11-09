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رياضة

وكيله: معروف يوسف سيعود إلى الزمالك ويدرس تجديد عقده

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:36 ص
معروف يوسف
معروف يوسف
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محمد رشاد
أكد أسامة فرحات وكيل اللاعب النيجيري معروف يوسف عودة الأخير لصفوف الفريق الاول لكرة القدم لنادي الزمالك بعد انتهاء إعارته مع المقاولون العرب.

وقال فرحات في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أمير مرتضى قال لي طالما معروف يريد أن يستمر في الزمالك فسيستمر".

وأضاف: "معروف يوسف متبقي في عقده موسم واحد، وسيشارك في التدريبات فور عودته".

واختتم: "أمير مرتضى منصور تحدث عن التجديد، واتفقنا على التوقيع لمدة موسمين".

يُذكر أن الزمالك ينتظره مواجهة مرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

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