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رياضة

أوباما: أهداف مؤمن زكريا مع الزمالك لا تُنسى

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
يوسف إبراهيم أوباما
يوسف إبراهيم أوباما
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محمد رشاد
تحدث يوسف إبراهيم أوباما، لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال يوسف إبراهيم بانون في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا كان صاحب بصمة كبيرة داخل نادي الزمالك وكان له عدد كبير من الأهداف المؤثرة وجميع أهدافه لا تنسى".

وأوضح: "لن أنسى هدفه في شباك الاتحاد والتي حققت الفوز لنادي الزمالك فكان هدفًا جميلا، كذلك هدفه في شباك دمنهور كان هدفًا مؤثرًا أتذكر ذلك".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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