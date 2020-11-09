عبد الستار صبري يكشف تفاصيل هروب لاعبي وادي دجلة من معسكر منتخب الشباب

أكد عبد الستار صبري مدرب منتخب مصر للشباب، أن هناك لاعبين من وادي دجلة تركا معسكر منتخب الشباب دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.





واتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين، على إقامة مباراة ودية أمام نادي بتروجيت، وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية ظهرًا على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لبطولةً شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا بموريتانيا 2021.





وأضاف عبد الستار صبري خلال مداخلة عبر برنامج "ملعب أون تايم" المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "استيقظنا صباحًا ولم نجد اثنين من وادي دجلة في المعسكر".





تابع: "نحن نتدرب يوميًا مرتين ونستعد لمواجهة بتروجيت وديًا يوم الأربعاء، فوجئنا صباحا أن لاعبا وادي دجلة رحلا إلى ناديهم بعد اتصال هاتفي من إداري النادي".





وواصل: "كان من المفترض أن يتصل النادي ويستأذن ربيع ياسين وكنا لن نمانع، لكن فوجئنا صباحا بأنهما رحلا ليلا من المعسكر".





استكمل: "تواصلنا مع وادي دجلة وأكدوا أنهم سيجرون تحقيق من أجل معرفة ماذا جعل اللاعبان يتركان المنتخب".





أردف: "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اتصل بربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وطلب منه لاعبين حتى يراهم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، في مباريات ودية ثم سيعودون إلى المنتخب مرة أخرى قبل مباراة بتروجيت ووافقنا على هذا".



